60 тонн продуктов питания собрано и выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области

60 тонн продуктов питания собрано и выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области в комплексных центрах социального обслуживания населения. По всей области организовано 28 таких пунктов, некоторые из которых работают круглосуточно. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Сбор был начат в первый день паводка. На данный момент неравнодушные жители и предприниматели принесли для пострадавших 60 тонн продуктов питания, 53 тыс. литров питьевой воды, 19 тонн одежды и обуви, 15,5 тыс. ед. средств гигиены, 12,6 тыс. ед. хозяйственных средств и предметов быта. Собранная помощь незамедлительно сортируется и выдаётся пострадавшим. В затопленные населенные пункты её отправляют по заявкам глав муниципальных образований, доставляют вертолётами, лодками, а там, где восстановлен проезд – машинами. Также помощь выдают в пунктах временного размещения пострадавших. В пострадавших от паводка территориях организовано 42 таких пункта общей вместимостью 13 тысяч человек, задействовано 17 пунктов, в которых в настоящий момент размещено 676 человек, в том числе 245 ребенка.

В пострадавшие населённые пункты, в том числе в пункты временного размещения, на постоянной основе выезжают представители территориальных управлений социальной защиты населения и комплексных центров социального обслуживания населения для определения нуждаемости, оказания экстренной психологической помощи, разъяснения порядка оказания единовременных денежных выплат, приема необходимых документов и заявлений.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на благотворительный счет министерства социального развития, опеки и попечительства по состоянию на 2 июля поступило 3 млн 123 тыс. рублей. Эти средства будут потрачены на покупку матрасов, одеял, подушек, постельного белья для пострадавших.