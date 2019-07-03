Список предприятий, которые приостановят свою деятельность из-за паводка составляют в Иркутской области

Сегодня планируется полностью завершить досрочные выплаты пенсий за июль гражданам из зоны затопления. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий Лекарев, подводя итоги четырёхдневного визита в регион рабочей группы Минтруда и соцразвития РФ. Рабочая группа в составе представителей федерального Министерства, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Роструда посетили четыре района, пострадавших от паводка. Задача рабочей группы - скоординировать все федеральные службы с региональными, чтобы оказать всю возможную помощь населению.

– По досрочным пенсиям за июль осталось закрыть вопрос с Чунским районом. Июнь полностью закрыт. Второй момент - это забота об инвалидах, которые жили в зонах подтопления или пострадали во время паводка. Силами медико-социальной экспертизы проводится работа в пунктах временного размещения, чтобы найти людей и оказать помощь в восстановлении документов, снабдить их средствами технической реабилитации, так как многие их утратили, – подчеркнул замминистра.

Григорий Лекарев назвал еще важное направление, которое отрабатывается сейчас по линии Роструда, - это выявление всех хозяйствующих субъектов, которые могут приостановить свою деятельность.

– Это серьезный вопрос, этим сейчас занимается федеральное ведомство. Отдельно выявляем несчастные случаи на производстве, так как могли быть такие ситуации, когда люди исполняли свои трудовые обязанности в момент обрушения стихии. В связи с этим поставлена задача полностью отработать этот момент с госпитализированными гражданами, – сказал Григорий Лекарев.

Также стоит на контроле вопрос помощи гражданам, из числа семей, где есть погибшие. Важно скоординировать и осуществить выплаты, определить круг лиц, которые были на иждивении погибших граждан, для этого необходимы свидетельства, которые будут подтверждать сам факт гибели, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.