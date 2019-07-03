МЧС предупреждает о повышении уровня воды на реке Витим

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля на реке Витим отмечается повышение уровня воды на 10 – 30 сантиметров. В настоящий момент уровень воды составляет 214 сантиметров, прогнозируется его повышение в ближайшие сутки до 215-235 сантиметров при отметке уровня выхода воды на пойму 1170 сантиметров, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Понижение уровня воды наблюдается на реках Ия, Бирюса до 150 – 160 сантиметров, на остальных реках области – на 10 – 45 сантиметров. На реке Ие в районе города Тулуна уровень воды на сегодняшний день составляет 786 сантиметров при критических отметках 700 сантиметров.

4-5 июля ожидается колебание уровней воды на реках Белая, Китой, Уда, Витим, Лена в районе города Киренска в пределах 10 – 35 сантиметров. На остальных реках области продолжится понижение уровня воды.

4 июля местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, ночью в западных и южных районах местами сильные дожди, грозы.