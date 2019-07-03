В два населенных пунктах Тайшетского района, где вновь начал повышаться уровень воды, отправлен вертолет со спасателями

На территории Тайшетского района наблюдается повышение уровня воды в реке Уда в двух населенных пунктах: Полинчет и Кондратьево. Об этом сообщает 3 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области.

На данный момент в поселке Полинчет подтоплено 7 домов, в которых проживает 11 человек. В селе Кондратьево пострадало 6 домов, в которых проживают 25 человек. Жители подтопленных домовладений размещены у родственников. Погибших и пострадавших нет. В населенные пункты направлен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Ранее начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» Азат Насыров заявлял, что информация о второй волне паводков беспочвенна, никаких предпосылок для этого нет.