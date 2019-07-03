Сергей Левченко договорился с руководством Сбербанка и ВТБ об освобождении пострадавших от паводка жителей от штрафов по кредитам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко достиг договорённости с руководителями Сбербанка и ВТБ освободить пострадавших от паводка жителей от штрафов по просроченным кредитам. Списки людей, написавших заявления, будут ежедневно передаваться в кредитные организации.

1 июля сообщалось, что Губернатор намерен выйти с этой просьбой руководству Сбербанка.

– Мы будем просить руководство Сбербанка пойти на встречу людям из зоны затопления, у которых есть ипотечные кредиты, чтобы для них были установлены льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до полного освобождения от уплаты процентов, – подчеркнул Губернатор.