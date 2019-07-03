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6 984 из 25 000 пострадавших от паводков получили единовременную материальную помощь

3 июля 2019

6984 пострадавших в результате паводка получили единовременную материальную помощь. Данные на утро 3 июля сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. Общая сумма произведённых выплат составляет 69,8 млн рублей. Сегодня планируется осуществить выплату 5692 гражданам. Общее же количество пострадавших от паводка, которым будет сделана выплата, в четырёх районах Иркутской области (Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Чунский) составляет 25 тысяч человек. Эта цифра предварительная. Она основана на данных о пострадавших, которые в министерство социального развития, опеки и попечительства предоставляют главы муниципальных образований подтопленных районов. В перечнях они указывают только тех, чьи дома пострадали.

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Списки, предоставленные главами муниципальных образований, проверяет управление миграции. Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные в пострадавших территориях. Также пострадавшие должны написать заявление на выплату, это необходимо, чтобы чётко знать, кто получил деньги. Наличие этих заявлений позволяет подтвердить то, что человек жив и не является пропавшим без вести, а также исключить задвоение данных. На данный момент поступило 12 тысяч заявлений пострадавших. Эта работа постоянно продолжается, данные меняются ежечасно.

В пострадавших муниципальных образованиях создано 48 комиссий по оценке ущерба, которые обследуют места проживания граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. 13 из них - в Тайшетском районе, 14 - в Тулунском, 11 - в Нижнеудинском, 9 - в Чунском и одна в Зиминском. На основании выводов комиссии будут произведены выплаты компенсаций за нанесённый ущерб. Компенсация за частичную утрату имущества составляет 50 тыс. рублей, за полную - 100 тыс. рублей. Первую документацию по расчёту ущерба специалисты начали выдавать жителям 2 июля, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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