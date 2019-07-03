Детей из пострадавших от паводка районов отправят во всероссийские детские центры - «Смена», «Орлёнок» и «Океан»

Сегодня 137 детей из Тулуна отправлены в оздоровительный лагерь «Восток» в Усольском районе и в лагерь под Ангарском «Галактика». Еще около ста детей в ближайшие дни поедут в лагерь в Братском районе. В целом, более 600 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, будут направлены на отдых и оздоровление. В том числе, 319 - во всероссийские детские центры «Смена», «Орлёнок» и «Океан», подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

В настоящий момент работа по выявлению детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, а также по формированию соответствующих списков продолжается. Те, кто дал свое согласие, проходят медосмотр и вакцинацию.

Предложения по размещению детей на отдых и оздоровления поступили от Алтайского края, Республики Бурятия, Ханты-Мансийского АО, Московской и Тульской областей. Предложения превышают потребности. В настоящее время министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о направлении детей в указанные субъекты Российской Федерации, в том числе, в части финансового обеспечения и оплаты проезда. Дополнительно, в случае соответствующей необходимости, ФГБОУ ВДЦ «Океан» готов принять на обучение 130 детей с 4 по 24 сентября.

Ребят, которые в настоящий момент находятся в пунктах временного размещения, планируется привезти в детский лагерь «Восток» города Усолья-Сибирского, областной оздоровительно-образовательный центр «Галактика» Ангарского района, в санатории «Усть-Кут», «Юбилейный» и «Улан». Для перевоза детей будут задействованы школьные автобусы из образовательных организаций Братска и Братского района, Куйтуна, Зимы и Зиминского района, Свирска, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.