В Большой Речке Иркутского района установят спортивную площадку в рамках проекта «Спорт – норма жизни»

В Большой Речке Иркутского района установят спортивную площадку. Это стало возможным благодаря победе Большереченского муниципального образования в федеральном проекте «Спорт – норма жизни». Всего победителями рейтингового отбора в Иркутской области стали 13 муниципалитетов.

Спортивная площадка в Большой Речке будет оборудована уличными тренажерами. На ней смогут заниматься спортом, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, площадку будут исползовать для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Всего на установку малых спортивных площадок в Иркутской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено более 40,7 млн рублей: из них 39,1 млн рублей – из федерального бюджета и остальные 1,6 млн рублей – из казны региона.