«Ростелеком» восстанавливает линии связи в пострадавших от наводнения районах Иркутской области

Сильнейшее наводнение в Иркутской области вызвало значительное повреждение инфраструктуры «Ростелекома» в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах региона. Сотрудники компании в оперативном режиме устраняют повреждения, для чего задействованы резервные маршруты и сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады. В работах принимают участие 16 таких бригад в составе 49 специалистов и 17 единиц техники.

На участке Тулун-Куйтун резким подъемом воды в реке Ия был разрушен воздушный переход внутризонового волоконно-оптического кабеля. Под угрозой оказалось предоставление услуг связи пострадавшим от паводка территориям и северным районам области. Для восстановления связей в этом районе организован обходной маршрут по ресурсам стороннего оператора.

«В данной ситуации связь имеет стратегическое значение, поэтому сотрудники нашей компании наравне со спасателями работают круглосуточно. Оперативно ведут восстановительные работы и делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойной связью органы власти, службы МЧС и жителей пострадавших регионов, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Особенная благодарность специалистам Тулунского, Тайшетского, Нижнеудинского подразделений компании. Наводнением в буквальном смысле смывало их дома, а они продолжали работы по восстановлению связи на объектах».

Мониторинг ситуации в Иркутской области ведется в круглосуточном режиме, работы продолжаются: в частности, уже возобновлена связь для 225 абонентов Нижнеудинска. Остальным жителям связь восстановят после того, когда спадет вода и станет доступна кабельная канализация.

Справка: Сильные дожди в Иркутской области привели к резкому подъему уровня воды в реках. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов. Режим ЧС из-за паводка был введен в пяти районах области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. В зону затопления попали 6 700 жилых домов, в которых проживает более 32 000 человек. Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более 2 000 человек. Развернуто 44 пункта временного размещения, из них все обеспечены связью и интернетом «Ростелекома». На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.