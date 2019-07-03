Компания En+ Group оказывает помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области

Компания En+ Group продолжает оказывать помощь попавшим в зону затопления в результате паводка в Иркутской области. По предварительной оценке, от удара стихии пострадали 586 человек, работающих в «Тулунугле» (входит в компанию «Востсибуголь», управляющую угольными активами En+). В компании объявлен сбор средств для помощи пострадавшим сотрудникам, ведется работа по ликвидации последствий паводка в регионе.

С первых дней стихийного бедствия в En+ Group создан и работает оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения в Тулуне и Тулунском районе. Здесь находится один из крупнейших угольных разрезов Иркутской области. Его разработкой занимается компания «Тулунуголь», входящая в состав угольных активов En+ Group. 586 сотрудников предприятия оказались в зоне затопления. Некоторые из оставшихся без крова сейчас живут в гаражах, палатках и собственных машинах. Всего на предприятии работает 2037 человек.

В оперативный штаб стекается вся информация о пострадавших сотрудниках «Тулунугля» и их семьях, оценивается ущерб, нанесенный стихией, принимаются меры по помощи коллегам, выделяется техника. Семьи оставшихся без крова временно размещаются в гостиницах Черемховского разреза – еще одного угольного предприятия группы.

Руководством группы принято решение отправить детей сотрудников в детские лагеря. В Тулунском районе при содействии рабочих советов «Тулунугля» создаются народные дружины для защиты от мародеров. Рабочие советы энергопредприятий En+ Group также выступили с инициативой по сбору средств для пострадавших сотрудников. Компания поддержала эту инициативу и объявила об удвоении собранной суммы за счет средств группы.

En+ Group в тесном взаимодействии с МЧС России, правительством Иркутской области и муниципальными образованиями работает над ликвидацией последствий наводнения практически в круглосуточном режиме. Компания продолжает доставлять к пунктам временного размещения эвакуированного населения питьевую и техническую воду. Также местным властям будет предоставлена тяжелая техника для разбора завалов в районах затопления и транспортировки домов, унесенных напором воды.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- Основная задача, которую мы решаем в эти дни, - как можно скорее обеспечить пострадавших всем необходимым – в первую очередь, крышей над головой. Ведь многие потеряли свои дома и квартиры, и жить им сейчас просто негде. Мы работаем в тесном взаимодействии с МЧС, правительством области и муниципалитетами, подключаются добровольцы. В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наладить подачу электроэнергии в пострадавшие районы, восстановить их нормальное снабжение водой и продуктами, нормализовать транспортное сообщение.