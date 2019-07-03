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Дополнительной вакцинации домашнего скота в подтопленных районах Иркутской области не требуется

3 июля 2019

В Иркутской области дополнительной вакцинации домашнего скота, в том числе в подтопленных районах, не требуется. Об этом заявили в региональной службе ветеринарии.

В ведомстве пояснили: на всей территории Приангарья сельскохозяйственные животные подвергнуты ветеринарным обработкам, противоэпизоотические мероприятия проведены своевременно и в полном объеме в соответствии с «Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах  всех форм собственности на территории Иркутской области на 2019 год». Документ утвержден Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства России.

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В соответствии с ветеринарным законодательством, все противоэпизоотические мероприятия проводятся весной (перед выгоном сельскохозяйственных животных на пастбища) и осенью (перед отправкой животных на зимнее стойловое содержание).  Так, за первое полугодие 2019 года план противоэпизоотических мероприятий в Тайшетском, Тулунском, Чунском и Нижнеудинском районах, наиболее пострадавших от паводков, выполнен в полном объеме.

Животные, вновь поступающие в пострадавшие от наводнения хозяйства,  в соответствии с ветеринарным законодательством РФ, должны быть привиты и исследованы на инфекционные и инвазионные заболевания до отправки. Не допускается перемещение по территории Российской Федерации животных, не прошедших весь комплекс  противоэпизоотических мероприятий.

Службой ветеринарии Иркутской области совместно с представителями администраций пострадавших от паводков районов проводятся ветеринарно-санитарные работы: уборка и вывоз погибших животных, проведение дезинфекции, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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