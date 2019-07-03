Режим ЧС введен из-за лесных пожаров в двух муниципалитетах Иркутской области

В двух районах Иркутской области – Усть-Илимском и Жигаловском – введен режим ЧС из-за лесных пожаров. В Усть-Илимском районе он действует с 17:00 2 июля, в Жигаловском – с 3 июля.

Решение о введении режима ЧС принимается муниципалитетами самостоятельно, о чем власти информируют министерство лесного комплекса Иркутской области.

По состоянию на 14:00 на территории Усть-Илимского района локализовано три возгорания на общей площади 885 га, действующими остаются шесть пожаров на 834 га. В Жигаловском районе зарегистрированы три действующих очага на 84 га и один локализованный на 26 га. На всех пожарах работают парашютисты-десантники, специалисты лесной охраны и мобилизованные граждане, к тушению привлекается техника.

Напомним, что в 14 лесничествах со 2 по 7 июля введено ограничение посещение лесов. Ограничение касается Бирюсинского, Бодайбинского, Жигаловского, Илимского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамского, Нижнеилимского, Падунского, Северного, Тайшетского, Усть-Кутского и Чунского лесничеств, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.