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Восстановлено движение междугородних автобусов через Тулун

3 июля 2019

Пассажирские перевозки междугородными автобусами, связывающими город Тулун с областным центром и другими городами Иркутской области, восстановлены после открытия движения транспорта по федеральной автодороге Р 255 «Сибирь». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

В связи с разрушением из-за паводков автокассы в городе Тулуне, продажа билетов на межмуниципальные автобусные маршруты, проходящие через Тулун, в настоящее время производится водителями автобусов непосредственно при посадке пассажиров в транспортное средство до отправления его из остановочного пункта, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

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Бронирование билетов на междугородные автобусы «Саянск – Нижнеудинск», «Тайшет – Иркутск» «Иркутск – Усть-Илимск», «Братск – Иркутск», «Усть-Кут – Иркутск», «Нижнеудинск – Иркутск», «Железногорск-Илимский – Иркутск», «Иркутск – Новая Игирма», «Братск – Саянск», «Иркутск – Тулун», «Тулун – Зима», «Братск – Тулун» осуществляется по телефону: 8-950-113-5555.

Также забронировать либо приобрести билет на автобус возможно в сети Интернет, в том числе на сайтах «автовокзал-онлайн.рф» и «kassa38.ru».

 


/ СИА /
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