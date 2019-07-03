В Улан-Удэ завершается реконструкция железнодорожного вокзала

Второй этап реконструкции вокзала ст. Улан-Удэ подходит к завершению. За это время строители провели монолитные работы, полностью заменили систему тепло-, водоснабжения и канализации.

Реконструкция проводится с использованием современных и долговечных материалов. Все работы идут в круглосуточном режиме, поэтапно и в настоящее время затрагивают более половины площади вокзального комплекса. Для удобства пассажиров изменены маршруты прохода к поездам, зал ожидания дальнего следования и комнаты длительного отдыха перенесены на второй этаж здания вокзала.

Напомним, в начале июня на вокзале начали работу обновленные билетные кассы и зал ожидания. Теперь это современные помещения, при отделке которых использованы национальные орнаменты и картины из натурального камня в стиле флорентийской мозаики. На вокзале оборудована специальная касса для маломобильных пассажиров и людей с нарушениями слуха или зрения.

В середине июля будут закончены строительно-монтажные работы в комнатах отдыха на втором этаже вокзала. По окончании реконструкции в конце 2019 года преобразится не только здание вокзала, но и прилегающая территория. Привокзальную площадь оснастят парковками для пассажирского и личного автотранспорта. На посадочных платформах будут установлены навесы, уложено асфальтовое покрытие с тактильными плитами для людей с нарушениями зрения. Предусмотрен монтаж двух автоматических подъёмников, в том числе для посадки в вагон, двух новых лифтов, позволяющих маломобильным пассажирам самостоятельно добираться до любой платформы вокзала.

Вокзал будет соответствовать всем требованиям транспортной безопасности, обновится также система навигации и информирования, а объявления по громкоговорящей связи и на табло будут появляться в автоматическом режиме.