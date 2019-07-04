Средняя зарплата за год в Иркутске выросла на 6,3% до 33700 рублей – «Авито»

В Иркутске средняя зарплата за год выросла на 6,3% и достигла 33 700 рублей, в то время как по всей стране она увеличилась на 6% и составила 37 000 рублей. Работодатели чаще всего ищут продавцов, этой же сферой активнее всего интересуются и соискатели. Среди топ-5 наиболее популярных у соискателей групп профессий самый большой доход предлагается в строительстве – он составляет 42 500 рублей в месяц.
В Иркутске средняя зарплата ниже среднероссийской
Тройка городов с самыми высокими зарплатами во II квартале осталась неизменной: Москва (57 900 рублей в месяц), Санкт-Петербург (47 400 рублей) и Екатеринбург (39 300 рублей).
Только в пяти крупнейших городах средняя зарплата во II квартале превысила среднероссийскую: в Москве (на 56,5%), Санкт-Петербурге (на 28,1%), Екатеринбурге (на 6,2%) и Новосибирске (на 1,1%). В Иркутске средняя зарплата ниже среднероссийской на 8,9%.
Рейтинг городов по величине средней зарплаты во II квартале 2019 года, ее изменение за год
|
Город
|
Средняя зарплата, рублей
|
Динамика
|
Место по динамике
|
1
|
Москва
|
57 900
|
10,9%
|
2
|
2
|
Санкт-Петербург
|
47 400
|
6,0%
|
14
|
3
|
Екатеринбург
|
39 300
|
9,2%
|
5
|
4
|
Новосибирск
|
37 400
|
9,4%
|
4
|
5
|
Краснодар
|
37 000
|
5,4%
|
19
|
6
|
Тюмень
|
36 600
|
10,2%
|
3
|
7
|
Казань
|
36 400
|
8,3%
|
8
|
8
|
Нижний Новгород
|
35 700
|
8,2%
|
9
|
9
|
Ростов-на-Дону
|
35 500
|
5,7%
|
16
|
10
|
Красноярск
|
35 000
|
7,4%
|
11
|
11
|
Самара
|
34 400
|
8,2%
|
10
|
12
|
Уфа
|
34 000
|
5,6%
|
17
|
13
|
Челябинск
|
33 800
|
6,6%
|
12
|
14
|
Иркутск
|
33 700
|
6,3%
|
13
|
15
|
Воронеж
|
33 200
|
8,9%
|
7
|
16
|
Омск
|
31 800
|
5,0%
|
20
|
17
|
Пермь
|
31 700
|
5,7%
|
15
|
18
|
Саратов
|
30 600
|
4,1%
|
21
|
19
|
Ижевск
|
30 400
|
5,6%
|
18
|
20
|
Барнаул
|
29 900
|
11,6%
|
1
|
21
|
Ульяновск
|
29 400
|
2,1%
|
23
|
22
|
Волгоград
|
29 300
|
3,9%
|
22
|
23
|
Тольятти
|
29 200
|
9,0%
|
6
|
Вся Россия
|
37 000
|
6,0%
Кого искали работодатели
В Иркутске в число самых востребованных среди работодателей групп профессий вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. На этих специалистов пришлось около 66,5% всех актуальных вакансий.
Где хотели работать соискатели и за какую зарплату
Среди соискателей работы за II квартал наибольший интерес вызвали предложения работы по группам «продажи», «без опыта, студенты», «строительство», «транспорт, логистика» и «производство, сырьё, с/х». На вакансии в этих пяти группах пришлось 71,7% всех запросов контактов за весь квартал. Максимальное увеличение спроса за год отмечено в категории «без опыта, студенты» (2,7 п.п.), а максимальное снижение зафиксировано в продажах
Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей является строительство: в среднем 42 500 рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта – 28 000 рублей в месяц.