Средняя зарплата за год в Иркутске выросла на 6,3% до 33700 рублей – «Авито»

В Иркутске средняя зарплата за год выросла на 6,3% и достигла 33 700 рублей, в то время как по всей стране она увеличилась на 6% и составила 37 000 рублей. Работодатели чаще всего ищут продавцов, этой же сферой активнее всего интересуются и соискатели. Среди топ-5 наиболее популярных у соискателей групп профессий самый большой доход предлагается в строительстве – он составляет 42 500 рублей в месяц.

В Иркутске средняя зарплата ниже среднероссийской

Тройка городов с самыми высокими зарплатами во II квартале осталась неизменной: Москва (57 900 рублей в месяц), Санкт-Петербург (47 400 рублей) и Екатеринбург (39 300 рублей).

Только в пяти крупнейших городах средняя зарплата во II квартале превысила среднероссийскую: в Москве (на 56,5%), Санкт-Петербурге (на 28,1%), Екатеринбурге (на 6,2%) и Новосибирске (на 1,1%). В Иркутске средняя зарплата ниже среднероссийской на 8,9%.

Рейтинг городов по величине средней зарплаты во II квартале 2019 года, ее изменение за год

Город Средняя зарплата, рублей Динамика Место по динамике 1 Москва 57 900 10,9% 2 2 Санкт-Петербург 47 400 6,0% 14 3 Екатеринбург 39 300 9,2% 5 4 Новосибирск 37 400 9,4% 4 5 Краснодар 37 000 5,4% 19 6 Тюмень 36 600 10,2% 3 7 Казань 36 400 8,3% 8 8 Нижний Новгород 35 700 8,2% 9 9 Ростов-на-Дону 35 500 5,7% 16 10 Красноярск 35 000 7,4% 11 11 Самара 34 400 8,2% 10 12 Уфа 34 000 5,6% 17 13 Челябинск 33 800 6,6% 12 14 Иркутск 33 700 6,3% 13 15 Воронеж 33 200 8,9% 7 16 Омск 31 800 5,0% 20 17 Пермь 31 700 5,7% 15 18 Саратов 30 600 4,1% 21 19 Ижевск 30 400 5,6% 18 20 Барнаул 29 900 11,6% 1 21 Ульяновск 29 400 2,1% 23 22 Волгоград 29 300 3,9% 22 23 Тольятти 29 200 9,0% 6 Вся Россия 37 000 6,0%

Кого искали работодатели

В Иркутске в число самых востребованных среди работодателей групп профессий вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. На этих специалистов пришлось около 66,5% всех актуальных вакансий.

Где хотели работать соискатели и за какую зарплату

Среди соискателей работы за II квартал наибольший интерес вызвали предложения работы по группам «продажи», «без опыта, студенты», «строительство», «транспорт, логистика» и «производство, сырьё, с/х». На вакансии в этих пяти группах пришлось 71,7% всех запросов контактов за весь квартал. Максимальное увеличение спроса за год отмечено в категории «без опыта, студенты» (2,7 п.п.), а максимальное снижение зафиксировано в продажах

Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей является строительство: в среднем 42 500 рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта – 28 000 рублей в месяц.