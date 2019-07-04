Новости

Средняя зарплата за год в Иркутске выросла на 6,3% до 33700 рублей – «Авито»

4 июля 2019

В Иркутске средняя зарплата за год выросла на 6,3% и достигла 33 700 рублей, в то время как по всей стране она увеличилась на 6% и составила 37 000 рублей. Работодатели чаще всего ищут продавцов, этой же сферой активнее всего интересуются и соискатели. Среди топ-5 наиболее популярных у соискателей групп профессий самый большой доход предлагается в строительстве – он составляет 42 500 рублей в месяц.

В Иркутске средняя зарплата ниже среднероссийской

Тройка городов с самыми высокими зарплатами во II квартале осталась неизменной: Москва (57 900 рублей в месяц), Санкт-Петербург (47 400 рублей) и Екатеринбург (39 300 рублей).

Только в пяти крупнейших городах средняя зарплата во II квартале превысила среднероссийскую: в Москве (на 56,5%), Санкт-Петербурге (на 28,1%), Екатеринбурге (на 6,2%) и Новосибирске (на 1,1%). В Иркутске средняя зарплата ниже среднероссийской на 8,9%.

Рейтинг городов по величине средней зарплаты во II квартале 2019 года, ее изменение за год

 

Город

Средняя зарплата, рублей

Динамика

Место по динамике

1

Москва

57 900

10,9%

2

2

Санкт-Петербург

47 400

6,0%

14

3

Екатеринбург

39 300

9,2%

5

4

Новосибирск

37 400

9,4%

4

5

Краснодар

37 000

5,4%

19

6

Тюмень

36 600

10,2%

3

7

Казань

36 400

8,3%

8

8

Нижний Новгород

35 700

8,2%

9

9

Ростов-на-Дону

35 500

5,7%

16

10

Красноярск

35 000

7,4%

11

11

Самара

34 400

8,2%

10

12

Уфа

34 000

5,6%

17

13

Челябинск

33 800

6,6%

12

14

Иркутск

33 700

6,3%

13

15

Воронеж

33 200

8,9%

7

16

Омск

31 800

5,0%

20

17

Пермь

31 700

5,7%

15

18

Саратов

30 600

4,1%

21

19

Ижевск

30 400

5,6%

18

20

Барнаул

29 900

11,6%

1

21

Ульяновск

29 400

2,1%

23

22

Волгоград

29 300

3,9%

22

23

Тольятти

29 200

9,0%

6
 

Вся Россия

37 000

6,0%

  
 

Кого искали работодатели

В Иркутске в число самых востребованных среди работодателей групп профессий вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. На этих специалистов пришлось около 66,5% всех актуальных вакансий.

Где хотели работать соискатели и за какую зарплату

Среди соискателей работы за II квартал наибольший интерес вызвали предложения работы по группам «продажи», «без опыта, студенты», «строительство», «транспорт, логистика» и «производство, сырьё, с/х». На вакансии в этих пяти группах пришлось 71,7% всех запросов контактов за весь квартал. Максимальное увеличение спроса за год отмечено в категории «без опыта, студенты» (2,7 п.п.), а максимальное снижение зафиксировано в продажах

Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей является строительство: в среднем 42 500 рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта – 28 000 рублей в месяц.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
В Иркутской области расчищают русловую и подмостовую части моста через реку Ия
Детей из пострадавших от паводка районов отправят во всероссийские детские центры - «Смена», «Орлёнок» и «Океан»
Сергей Левченко договорился с руководством Сбербанка и ВТБ об освобождении пострадавших от паводка жителей от штрафов по кредитам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании