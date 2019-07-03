Более 8,5 тысяч человек получили единовременную материальную помощь

На 14.00 3 июля более 8,5 тысяч жителей, пострадавших от паводков, получили выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, который сейчас находится в Тулуне.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека.

- Во всех территориях выплаты выдаем до глубокой ночи. Уже сегодня ожидаем, что деньги получат 12 тысяч человек, - сказал Владимир Родионов.

В Тулуне открыто два больших пункта, где работает более 30 человек. В отдаленные территории специалисты доставляют деньги вертолетом, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Как отметил министр, сейчас основная проблема – утрата людьми документов. Их восстановление ведется ускоренными темпами.

- Кроме того, большое количество людей проживали длительное время, но не имели регистрации. По закону в таких случаях будут приниматься судебные решения, - подчеркнул министр.