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Более 8,5 тысяч человек получили единовременную материальную помощь

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На 14.00 3 июля более 8,5 тысяч жителей, пострадавших от паводков, получили выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, который сейчас находится в Тулуне.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека.

- Во всех территориях выплаты выдаем до глубокой ночи. Уже сегодня ожидаем, что деньги получат 12 тысяч человек, - сказал Владимир Родионов.

В Тулуне открыто два больших пункта, где работает более 30 человек. В отдаленные территории специалисты доставляют деньги вертолетом, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Как отметил министр, сейчас основная проблема – утрата людьми документов. Их восстановление ведется ускоренными темпами.

- Кроме того, большое количество людей проживали длительное время, но не имели регистрации. По закону в таких случаях будут приниматься судебные решения, - подчеркнул министр.


/ СИА /
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