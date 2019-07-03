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В Иркутской области расчищают русловую и подмостовую части моста через реку Ия

3 июля 2019

По состоянию на 14:00 (9:00 МСК) 3 июля 2019 года движение транспорта по трассе Р-255 «Сибирь» осуществляется в обе стороны без ограничений. Дорожные службы совместно с сотрудниками МЧС и ОАО «РЖД» осуществляют расчистку завалов русловой и подмостовой частей моста через реку Ия. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

В работе задействовано 13 единиц спецтехники и 20 рабочих. Одновременно с этим ведется очистка обочин от мусора, работы по восстановлению поврежденного барьерного ограждения, а также подготовка к засыпке размытых обочин. 

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Уровень воды в реке Ия составляет 734 см, при критической отметке 700 см. Наблюдается снижение уровня на 653 см относительно максимальной отметки 1387 см, паводковая ситуация нормализовалась.


/ СИА /
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Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
В Иркутской области расчищают русловую и подмостовую части моста через реку Ия
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