Вынесен приговор иркутянке по делу о попытке дачи взятки должностному лицу

Свердловский районный суд города Иркутска вынес приговор в отношении 30-летней иркутянки, которая была признана виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, иркутянка продавала гражданам несуществующий бизнес, похищая у них крупные суммы денег. Когда сотрудники полиции по факту её незаконной деятельности начали проверку, она попыталась дать взятку одному из оперативных сотрудников в размере 70 тыс. рублей за прекращение проверки в отношении нее. Однако данный факт был пресечен сотрудниками правоохранительных органов.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.