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Вынесен приговор иркутянке по делу о попытке дачи взятки должностному лицу

3 июля 2019

Свердловский районный суд города Иркутска вынес приговор в отношении 30-летней иркутянки, которая была признана виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, иркутянка продавала гражданам несуществующий бизнес, похищая у них крупные суммы денег.  Когда сотрудники полиции по факту её незаконной деятельности начали проверку, она попыталась дать взятку одному из оперативных сотрудников  в размере 70 тыс. рублей за прекращение проверки в отношении нее. Однако данный факт был пресечен сотрудниками правоохранительных органов.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.


/ СИА /
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