«Сбербанк страхование» начала выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

СК «Сбербанк страхование» начала производить выплаты жителям затопленных территорий Иркутской области. Выплаты производятся всем обратившимся в компанию клиентам по устному обращению без осмотра пострадавшего имущества. По данным компании, на затопленных территориях расположено около 4000 застрахованных в компании квартир и жилых строений.

На данный момент в компанию поступило более 90 устных обращений. Пятнадцати клиентам, которые передали паспортные данные и банковские реквизиты, уже произведены выплаты.

Для получения выплаты необходимо позвонить в «Сбербанк страхование» по телефону 8 800 555-555-7, сообщить о страховом случае, предоставить копию паспорта и реквизиты банка для перечисления средств.

В СК «Сбербанк страхование жизни» пока не поступало заявлений от жителей Иркутской области. Компания следит за ситуацией, проводит работу по выявлению застрахованных среди пострадавших и готова оперативно производить выплаты. Получить подробную консультацию и уточнить перечень документов на выплату можно по телефону горячей линии СК «Сбербанк страхование жизни» 8 800 555-55-95. Заявить о страховом событии можно также через личный кабинет на сайте компании или в любом отделении Сбербанка.