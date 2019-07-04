В Иркутске на острове Юность построят Центр отдыха за 50 млн рублей

В Иркутске на острове Юность будет создан Центр здорового семейного отдыха. Соответствующее концессионное соглашение заключено между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска и инвестором, сообщила 3 июля пресс-служба мэрии.

– Администрация Иркутска продолжает работу по благоустройству территорий островов Юность и Конный. Там создается общегородской парк с организацией круглогодичных активностей , – рассказала заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина. – Благодаря комплексному развитию данной территории и за счет средств инвестора на Юности появится современное общественное пространство с развитой инфраструктурой.

По проекту Центр здорового семейного отдыха площадью 2400 кв метров будет включать термальный центр с несколькими видами парных, соляным залом, лечебными ваннами, бассейном, зонами отдыха и восстановления; детский игровой и развивающий центр; зал для занятий йогой, лечебной физкультурой и другими оздоровительными практиками, а также фитобар, семейное кафе, летнюю зону отдыха. Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Согласно условиям концессионного соглашения, срок создания Центра отдыха составляет 60 месяцев, объем привлеченных инвестиций составит 50 млн рублей.

Как отметили в комитете по управлению муниципальным имуществом, Центр отдыха станет первым объектом, который объединит на одной территории различные услуги в сфере здорового отдыха и развлечений.