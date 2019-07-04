Сергей Левченко озвучил варианты предоставления жилья для потерявших дома в результате наводнения

3 июля в Кремле состоялось совещание с членами Правительства Российской Федерации, которое провел Президент страны Владимир Путин. В мероприятии принял участие Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Главная тема встречи - законодательное обеспечение реализации национальных проектов. Участники совещания обсудили также ряд актуальных текущих вопросов, в том числе ситуацию в Приангарье, вызванную дождевыми паводками.



После совещания глава Иркутской области проинформировал журналистов о схемах переселения, которые предлагаются людям, жилье которых полностью утрачено в результате наводнения.

- Жилья пострадавшим потребуется предоставлять много. Мы будем предлагать несколько вариантов, чтобы человек мог выбрать. Это и выдача сертификатов, и покупка на вторичном рынке, и покупка нового жилья, и предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов. Мы будем предоставлять временное жилье, чтобы люди могли этот период переждать, - рассказал Губернатор.



Глава Иркутской области отметил, что в регионе уже есть подобный опыт. Он был применен в 2017 году после пожаров в д. Бубновка и в других населенных пунктах.