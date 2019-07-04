Сергей Левченко: Иркутской области, по предварительным расчетам, потребуется 29 млрд рублей для восстановления от наводнения

3 июля в Кремле состоялось совещание с членами Правительства Российской Федерации, которое провел Президент страны Владимир Путин. Наводнению в Иркутской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который принял участие в совещании, обозначил сумму финансовой помощи, которая потребуется Иркутской области.

- Иркутской области нужна помощь в финансировании. Наши предварительные расчеты я передал руководителю Правительства Российской Федерации. Сумма достаточно приличная - это 29 млрд рублей, она затрагивает все направления: коммунальное хозяйство, восстановление жилья, выплаты для населения. Эта сумма ещё будет согласовываться, проверяться. Но то, что в ней очень трудно выделить первоочередные расходы - это правда, - после совещания сказал Сергей Левченко.

Сергей Левченко проинформировал руководителя Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко, что в пострадавший регион для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации стянуты силы и средства по линии Российской Федерации, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, медицинские силы, они в полной мере покрывают потребность для проведения оперативного восстановления пострадавших районов. По предварительным оценкам, около 10 млрд рублей необходимо на восстановление жилья для пострадавших жителей и 6 млрд рублей на проведение капитального ремонта.



Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, 4 июля прибывает в наш регион и посетит территорию чрезвычайной ситуации.