Родственники семи погибших обратились за выплатой в размере одного миллиона рублей

По информации на 16.00 3 июля, 10737 пострадавших в результате паводка получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Всего принято заявлений на выплаты от 14687 пострадавших. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Комиссии по оценке ущерба работают во всех пострадавших муниципальных образованиях. Всего их 48, последняя была создана сегодня в Чунском районе. Уже обследовано более 1000 домов. Из них жители 631 дома получат выплаты по 50 тысяч рублей, жители 378 домов - по 100 тысяч рублей. Документы готовятся. Родственники семи погибших обратились за получением выплаты в размере одного миллиона рублей, которая будет выделена из федерального бюджета.