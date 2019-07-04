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Евгений Липатов: 13 мостов восстановили, приступили к восстановлению 14-го – в Тайшете

4 июля 2019

На 30 участках дорог из 48, попавших в зону дождевых паводков в Иркутской области, обеспечен проезд автомобилей. Об этом сегодня сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области.

- Еще на 14 участках ведется работа по восстановлению движения, но есть места, куда мы подойти пока не можем. Это один участок в Зиминском районе, два участка в Заларинском районе и один – в Тулунском. На восстановлении дорог задействованы 37 единиц техники Дорожной службы Иркутской области, региональной Дирекции автодорог и больше 100 человек, - доложила Светлана Свиркина.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов добавил: в результате паводков в районах области было разрушено 10 мостов, еще 10 подтоплены.

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- На сегодняшний день 13 мостов уже восстановили, приступили к восстановлению 14-го – в Тайшете. К нескольким мостам пока невозможно подобраться. Возможно, где-то будет использовано мостовое оборудование, привезенное группировкой Центрального военного округа, - сказал Евгений Липатов.

Также на заседании КЧС было озвучено, что до 10 июля должно быть завершено обследование жилья в Тулуне. В остальных пострадавших территориях комиссии закончат эту работу раньше – по плану до 7 июля.


/ СИА /
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