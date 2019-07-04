Минсельхоз Иркутской области начал прием документов для оценки ущерба, нанесенного паводком

Прием документов для оценки ущерба, нанесенного паводком сельскохозяйственным производителям, крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам, ведется в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Об этом сообщил заместитель министра Николай Дмитриев.

Оценка ущерба проводится в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

– Сельхозтоваропроизводителям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцам личных подсобных хозяйств необходимо обратиться с заявлением об установлении ущерба к главе поселения или в отдел/управление сельского хозяйства муниципального образования, на территории которого находится хозяйство. На местах работают районные комиссии по оценке ущерба, которые проводят обследование хозяйств с составлением актов обследования, осуществлением фотосъемки. Районные комиссии совместно с пострадавшими аграриями формируют пакет документов, подтверждающих гибель сельскохозяйственных культур и животных, объектов сельхозназначения, и предоставляют его в министерство сельского хозяйства Иркутской области. После экспертизы представленные документы направляются в Минсельхоз России, где принимается окончательное решение о выделении средств из федерального бюджета для выплаты компенсаций, – пояснил Николай Дмитриев.

Замминистра отметил, что владельцам личных подсобных хозяйств необходимо в числе документов представить выписку из похозяйственной книги на дату, предшествующую дате возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с паводковыми водами, и дату после возникновения чрезвычайной ситуации, а также копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо предоставить копию основного государственного регистрационного номера (ОГРН).

Напомним, по предварительным данным в зону затопления попало 57 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Зиминском, Черемховском, Чунском районах. Общая площадь посевов в хозяйствах на этих территориях составляет более 30 тыс. га, из них подтоплено более 11,6 тыс. га (7391 га зерновых и масличных культур, 4173 га кормовых культур, 36 га картофеля, 23,5 га овощей). Затоплены 400 га пастбищ, 588 га сенокосов, 797 тонн зерна, 120 рулонов сена.

Пропали 446 головы сельскохозяйственных животных (231 КРС, 140 свиней, 52 лошади, 23 овцы). Подтверждена районами гибель 144 голов (11 КРС, 100 свиней, 33 головы прочих животных). Подтверждена гибель 395875 штук товарной аквакультуры (молодь карпа и форели, личинки пеляди). Также в результате паводка пострадала сельскохозяйственная техника, объекты сельхозначения. Общий ущерб составляет более 300 млн рублей.