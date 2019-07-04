Региональный склад для хранения продуктов питания организован в Тулуне

Региональный склад для хранения продовольственных товаров организован на базе Тулунского хлебоприемного предприятия. Поступившие туда продукты передаются в пункты временного размещения граждан и пункты выдачи гуманитарной помощи. Склад расположен по адресу: г. Тулун, ул. Элеваторная, 13. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Глава ведомства находится сегодня в Тулуне.

Илья Сумароков также сообщил, что 2 июля в Тулун прибыли машины с сырьем для обеспечения бесперебойной работы мобильной хлебопекарни, ранее доставленной в регион силами военных Центрального военного округа. Сформированного запаса ингредиентов для выпечки хлеба хватит на неделю, при необходимости он будет пополнен.

– На сегодняшний день предприятия агропромышленного комплекса региона направили в пострадавшие от паводка районы более 160 тонн гуманитарной помощи, в том числе 52 тонны воды. Эта работа будет продолжена, – отметил министр.