Водоснабжение в Тулуне планируют включить 4 июля

4 июля специалисты жилищно-коммунальной сферы планируют запустить в Тулуне холодное водоснабжение, пока по временной схеме. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, который находится там же.

По его словам, пока не получается всю технологическую схему, включая водозабор и канализационно-насосные станции (КНС) города, подключить к постоянным линиям электропередач. Поэтому энергетики готовят временную схему энергоснабжения, где необходимо, устанавливают дизель-генераторы большой мощности.

– Вместе с водоснабжением нам надо запустить систему водоотведения. А по КНС еще есть вопросы с точки зрения оборудования. Его отмывают, просушивают, но технологическое оборудование запускать без технического регламента не представляется возможным. Сложность в этом, – пояснил Руслан Болотов.

Сейчас в Тулуне работает около десяти собственных водовозных машин, сюда переброшен резерв Министерства обороны РФ. На всех точках, которые определены для раздачи воды, машины находятся на месте. Власти отмечают, что спрос на воду стал гораздо меньше, значит, задача решена.

Как отметил Председатель Правительства Иркутской области, и в Нижнеудинске задача частично решена, система водоснабжения заполнена. Произведено дополнительное хлорирование воды и после получения анализов соответствия, систему можно включать – даже если первоначально воду, что вероятно, будет рекомендовано использовать только на технические нужды. Частично холодное водоснабжение в Нижнеудинске уже запущено.