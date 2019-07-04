Две трети деклараций по НДФЛ подаются для получения налоговых вычетов

За что можно получить налоговый вычет и обязательно ли сдавать такую декларацию до 30 апреля? На эти и другие вопросы в эфире программы «Налоги» ответил начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Михаил Сергеев.

Он рассказал, что две трети из поданных с 1 января по 30 апреля деклараций представлены для получения налоговых вычетов. Вернуть часть уплаченных налогов можно за лечение, в том числе дорогостоящее, обучение свое или детей, а также при покупке квартиры, дома с земельным участком и др.

В отличие от деклараций, поданных для уплаты налога с доходов, полученных в предыдущем году, декларацию для получения налогового вычета можно подать в любое время, не ограничиваясь сроком 30 апреля.

Чтобы получить налоговый вычет, например, за лечение, заполнять всю декларацию не нужно: всего пять листов, включая титульный. А если сделать это через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, то большая часть данных заполнится автоматически, останется только ввести сумму расходов.

Несмотря на максимально простую процедуру, некоторые налогоплательщики, отметил Михаил Сергеев, предпочитают обращаться к налоговым консультантам.