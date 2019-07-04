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В Нижнеудинске заработал водозабор

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В Нижнеудинске заработал водозабор. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, что сегодня, 4 июля, также планируют запустить холодное водоснабжение в Тулуне, пока по временной схеме. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, который находится там же. По его словам, пока не получается всю технологическую схему, включая водозабор и канализационно-насосные станции (КНС) города, подключить к постоянным линиям электропередач. Поэтому энергетики готовят временную схему энергоснабжения, где необходимо, устанавливают дизель-генераторы большой мощности.

Специалисты рекомендуют использовать воду пока только на технические нужды.


/ СИА /
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