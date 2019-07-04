"Для агентов это тоже сильнейший стресс». «Росгосстрах» обзвонил более 850 клиентов из пострадавших районов Иркутской области

Первыми страховое возмещение от «Росгосстраха» за поврежденные масштабным подтоплением недвижимость и домашнее имущество получат жители Тулунского района. На базе пункта урегулирования убытков компании в Тулуне развернут оперативный штаб и ведется прием заявлений от страхователей, около 20 застрахованных объектов уже осмотрено экспертами и по ним заведены выплатные дела для оперативного осуществления выплат страхового возмещения.

Сейчас в зоне подтопления работает 5 специалистов, направленных Иркутским филиалом «Росгосстраха» для осмотра и оценки пострадавшего имущества, 4 администратора и 4 сотрудника страхового отдела. В ближайшее время к ним присоединятся еще 7 сотрудников, направленных в помощь иркутским коллегам из других регионов: Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска. Так же направлено 6 дополнительных сотрудников для приема заявлений из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.

По состоянию на 3 июля 2019 года, от клиентов «Росгосстраха» поступило более 200 телефонных звонков с информацией о повреждении недвижимости и имущества, официально подано 55 заявлений. «Агенты и сотрудники компании в инициативном порядке проводят обзвон своих клиентов на пострадавших от наводнения территориях, чтобы при необходимости проконсультировать по комплекту документов, которые нужны для урегулирования страхового случая, предоставить информацию о месте приема и регистрации этих документов, — рассказывает директор филиала «Росгосстраха» в Иркутской области Ирина Зарубина. — Обзвонили уже более 850 человек в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах. Для некоторых агентов это тоже сильнейший стресс — в беде оказались десятки их клиентов-земляков, с которыми их связывают многолетние отношения. И подвести людей в такой ситуации агенты и компания, конечно же, не могут».

По данным Иркутского филиала «Росгосстраха», в зоне подтопления, вызванного аномальным подъемом уровня воды в реках после проливных дождей и таянием снегов в горах Восточного Саяна, находится более 7000 застрахованных в компании объектов недвижимости, в том числе более 4500 домов и строений.

Страхователи, чье имущество пострадало от стихии, могут обратиться в Единый контакт-центр «Росгосстраха» по телефонам: 0530 (для абонентов всех мобильных операторов — звонок бесплатный) или 800-200-99-77 (бесплатный звонок по России).

В пострадавших от наводнения районах Иркутской области оперативные пункты приема документов развернуты в подразделениях «Росгосстраха» по следующим адресам: