ИАЦ «Альпари»: Деловая активность в России сбавляет темпы, рубль отступает

По оценкам ИАЦ «Альпари», сегодняшняя статистика принесла неприятный сюрприз. Исследование компании IHS Marlit, которое наблюдает индекс деловой активности в сфере услуг в России, показало, что в июне индикатор спустился к отметке 49,7 пункта против 52,0 пунктов ранее. Индикатор уже очищен от сезонной волатильности, что делает его предельно объективным. Индекс ниже 50 пунктов сигнализирует о замедлении деловой активности, выше - о росте. В данном случае все отлично видно.

Индикатор сполз под «волнорез» в 50 пунктов первый раз с января 2016 года. Сфера услуг, тот самый непроизводственный сектор, который «собирает» в себе максимум потребительских настроений, является самым, пожалуй, объективным индикатором положения дел в экономике и финансовой системе. Внутренний рынок в России «засыпает», хотя внешние заказы все еще обновляются и появляются. Обычно летом сфера услуг чувствует себя неплохо на фоне фактора сезонности - но в этом году все не так, занятость здесь снижается вследствие ослабления спроса.

Это тот козырь, который сейчас способен «перебить» оптимистичные ожидания ЦБ по росту ВВП в третьем квартале. Если нет спроса и движения в финансовой системе, если нет новых заказов, активизировать расширение экономической системы можно, пожалуй, только девальвируя рубль.

Доллар США к середине торгового дня продолжает восстановление и уже добрался до отметки 63,50 руб. Краткосрочно, он может подняться и к 63,75. Евро/рубль также ползет вверх, закрепление над 71,75 руб. откроет дорогу к 72,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»