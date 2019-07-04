Иркутск в ТОП-11 городов России, где новостройки подорожали сильнее всего

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 63 крупных городах страны с начала 2019 года. С января стоимость квадратного метра снизилась в 15 городах, а повысилась — в 48. Иркутск вошел в 11 городов России, где новостройки подорожали сильнее всего.
В 48 из 63 крупных городов стоимость квадратного метра с января по июнь 2019 года выросла. Максимальный рост отмечен в Сочи (Краснодарский край): «квадрат» здесь подорожал на 8,5%: с 111 060 до 120 542 руб. Второе место поделили Краснодар и Севастополь с положительной динамикой 8,1%. В Краснодаре средняя цена «квадрата» поднялась с 48 202 руб. в январе до 52 126 руб. в июне, а в Севастополе — с 74 776 до 80 857 руб. На третьем месте Москва. В столице стоимость квадратного метра достигла в июне 231 584 руб. — это на 7,8% больше, чем в январе этого года.
Иркутск вошел в 11 городов России, где новостройки подорожали сильнее всего. По данным Domofond.ru, новое жилье в столице Восточной Сибири выросло в цене на 5,4% до 60,1 тыс. руб. за квадратный метр.
Динамика цен на новостройки в крупных городах России, январь – июнь 2019 г.
|
№
|
Город
|
Субъект РФ
|
Цена кв. м/руб. январь 2019 г.
|
Цена кв. м/руб. июнь 2019 г.
|
Динамика
|
1
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
111 060
|
120 542
|
8,5%
|
2
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
48 202
|
52 126
|
8,1%
|
3
|
Севастополь
|
Севастополь
|
74 776
|
80 857
|
8,1%
|
4
|
Москва
|
Москва
|
214 747
|
231 584
|
7,8%
|
5
|
Новороссийск
|
Краснодарский край
|
55 221
|
59 231
|
7,3%
|
6
|
Пермь
|
Пермский край
|
56 077
|
59 935
|
6,9%
|
7
|
Пенза
|
Пензенская область
|
47 078
|
50 201
|
6,6%
|
8
|
Рязань
|
Рязанская область
|
43 459
|
46 027
|
5,9%
|
9
|
Петрозаводск
|
Карелия
|
52 194
|
55 191
|
5,7%
|
10
|
Курск
|
Курская область
|
45 558
|
5,6%
|
11
|
Иркутск
|
Иркутская область
|
57 050
|
60 106
|
5,4%
|
12
|
Тула
|
Тульская область
|
54 080
|
56 969
|
5,3%
|
13
|
Ставрополь
|
Ставропольский край
|
41 617
|
43 729
|
5,1%
|
14
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
67 980
|
71 323
|
4,9%
|
15
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
58 154
|
60 931
|
4,8%
|
16
|
Белгород
|
Белгородская область
|
57 873
|
60 496
|
4,5%
|
17
|
Симферополь
|
Крым
|
68 772
|
71 500
|
4,0%
|
18
|
Воронеж
|
Воронежская область
|
47 377
|
49 211
|
3,9%
|
19
|
Иваново
|
Ивановская область
|
40 294
|
41 829
|
3,8%
|
20
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
53 418
|
55 421
|
3,7%
|
21
|
Химки
|
Московская область
|
93 380
|
96 826
|
3,7%
|
22
|
Казань
|
Татарстан
|
77 823
|
80 636
|
3,6%
|
23
|
Чита
|
Забайкальский край
|
61 666
|
63 892
|
3,6%
|
24
|
Екатеринбург
|
Свердловская область
|
70 393
|
72 913
|
3,6%
|
25
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
52 081
|
53 799
|
3,3%
|
26
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
61 711
|
63 651
|
3,1%
|
27
|
Кострома
|
Костромская область
|
45 584
|
47 010
|
3,1%
|
28
|
Владикавказ
|
Северная Осетия
|
39 584
|
40 733
|
2,9%
|
29
|
Самара
|
Самарская область
|
52 825
|
54 273
|
2,7%
|
30
|
Вологда
|
Вологодская область
|
42 880
|
44 001
|
2,6%
|
31
|
Калуга
|
Калужская область
|
48 742
|
49 985
|
2,6%
|
32
|
Томск
|
Томская область
|
54 481
|
55 773
|
2,4%
|
33
|
Балашиха
|
Московская область
|
90 791
|
92 615
|
2,0%
|
34
|
Тверь
|
Тверская область
|
46 712
|
47 626
|
2,0%
|
35
|
Йошкар-Ола
|
Марий Эл
|
37 372
|
38 074
|
1,9%
|
36
|
Кемерово
|
Кемеровская область
|
42 818
|
43 601
|
1,8%
|
37
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
43 679
|
44 400
|
1,7%
|
38
|
Уфа
|
Башкортостан
|
65 767
|
66 832
|
1,6%
|
39
|
Владимир
|
Владимирская область
|
40 033
|
40 650
|
1,5%
|
40
|
Смоленск
|
Смоленская область
|
39 262
|
39 863
|
1,5%
|
41
|
Волгоград
|
Волгоградская область
|
45 004
|
45 673
|
1,5%
|
42
|
Улан-Удэ
|
Бурятия
|
51 280
|
52 002
|
1,4%
|
43
|
Курган
|
Курганская область
|
35 761
|
36 201
|
1,2%
|
44
|
Барнаул
|
Алтайский край
|
47 477
|
48 009
|
1,1%
|
45
|
Ульяновск
|
Ульяновская область
|
46 865
|
47 370
|
1,1%
|
46
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
38 943
|
39 256
|
0,8%
|
47
|
Саратов
|
Саратовская область
|
33 581
|
33 684
|
0,3%
|
48
|
Брянск
|
Брянская область
|
33 575
|
33 675
|
0,3%
|
49
|
Ростов-на-Дону
|
Ростовская область
|
52 087
|
51 994
|
-0,2%
|
50
|
Грозный
|
Чечня
|
46 934
|
46 752
|
-0,4%
|
51
|
Липецк
|
Липецкая область
|
43 461
|
43 199
|
-0,6%
|
52
|
Челябинск
|
Челябинская область
|
40 173
|
39 872
|
-0,7%
|
53
|
Киров
|
Кировская область
|
46 775
|
46 418
|
-0,8%
|
54
|
Омск
|
Омская область
|
46 216
|
45 745
|
-1,0%
|
55
|
Ярославль
|
Ярославская область
|
50 408
|
49 747
|
-1,3%
|
56
|
Калининград
|
Калининградская область
|
55 501
|
54 746
|
-1,4%
|
57
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
121 924
|
120 253
|
-1,4%
|
58
|
Подольск
|
Московская область
|
67 245
|
66 245
|
-1,5%
|
59
|
Хабаровск
|
Хабаровский край
|
82 066
|
80 827
|
-1,5%
|
60
|
Саранск
|
Мордовия
|
47 387
|
46 606
|
-1,6%
|
61
|
Тамбов
|
Тамбовская область
|
43 702
|
42 845
|
-2,0%
|
62
|
Архангельск
|
Архангельская область
|
73 799
|
70 656
|
-4,3%
|
63
|
Махачкала
|
Дагестан
|
38 676
|
36 518
|
-5,6%