Иркутск в ТОП-11 городов России, где новостройки подорожали сильнее всего

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 63 крупных городах страны с начала 2019 года. С января стоимость квадратного метра снизилась в 15 городах, а повысилась — в 48. Иркутск вошел в 11 городов России, где новостройки подорожали сильнее всего.

В 48 из 63 крупных городов стоимость квадратного метра с января по июнь 2019 года выросла. Максимальный рост отмечен в Сочи (Краснодарский край): «квадрат» здесь подорожал на 8,5%: с 111 060 до 120 542 руб. Второе место поделили Краснодар и Севастополь с положительной динамикой 8,1%. В Краснодаре средняя цена «квадрата» поднялась с 48 202 руб. в январе до 52 126 руб. в июне, а в Севастополе — с 74 776 до 80 857 руб. На третьем месте Москва. В столице стоимость квадратного метра достигла в июне 231 584 руб. — это на 7,8% больше, чем в январе этого года.

Иркутск вошел в 11 городов России, где новостройки подорожали сильнее всего. По данным Domofond.ru, новое жилье в столице Восточной Сибири выросло в цене на 5,4% до 60,1 тыс. руб. за квадратный метр.

Динамика цен на новостройки в крупных городах России, январь – июнь 2019 г.