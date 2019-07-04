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Иркутск в ТОП-11 городов России, где новостройки подорожали сильнее всего

4 июля 2019

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 63 крупных городах страны с начала 2019 года. С января стоимость квадратного метра снизилась в 15 городах, а повысилась — в 48.  Иркутск вошел в 11 городов России, где новостройки  подорожали сильнее всего.

В 48 из 63 крупных городов стоимость квадратного метра с января по июнь 2019 года выросла. Максимальный рост отмечен в Сочи (Краснодарский край): «квадрат» здесь подорожал на 8,5%: с 111 060 до 120 542 руб. Второе место поделили Краснодар и Севастополь с положительной динамикой 8,1%. В Краснодаре средняя цена «квадрата» поднялась с 48 202 руб. в январе до 52 126 руб. в июне, а в Севастополе — с 74 776 до 80 857 руб. На третьем месте Москва. В столице стоимость квадратного метра достигла в июне 231 584 руб. — это на 7,8% больше, чем в январе этого года.

Иркутск вошел в 11 городов России, где новостройки  подорожали сильнее всего. По данным Domofond.ru, новое жилье в столице Восточной Сибири выросло в цене на 5,4% до 60,1 тыс. руб. за квадратный метр.

Динамика цен на новостройки в крупных городах России, январь – июнь 2019 г.

Город

Субъект РФ

Цена кв. м/руб. январь 2019 г.

Цена кв. м/руб. июнь 2019 г.

Динамика

1

Сочи

Краснодарский край

111 060

120 542

8,5%

2

Краснодар

Краснодарский край

48 202

52 126

8,1%

3

Севастополь

Севастополь

74 776

80 857

8,1%

4

Москва

Москва

214 747

231 584

7,8%

5

Новороссийск

Краснодарский край

55 221

59 231

7,3%

6

Пермь

Пермский край

56 077

59 935

6,9%

7

Пенза

Пензенская область

47 078

50 201

6,6%

8

Рязань

Рязанская область

43 459

46 027

5,9%

9

Петрозаводск

Карелия

52 194

55 191

5,7%

10

Курск

Курская область

43 156

45 558

5,6%

11

Иркутск

Иркутская область

57 050

60 106

5,4%

12

Тула

Тульская область

54 080

56 969

5,3%

13

Ставрополь

Ставропольский край

41 617

43 729

5,1%

14

Нижний Новгород

Нижегородская область

67 980

71 323

4,9%

15

Тюмень

Тюменская область

58 154

60 931

4,8%

16

Белгород

Белгородская область

57 873

60 496

4,5%

17

Симферополь

Крым

68 772

71 500

4,0%

18

Воронеж

Воронежская область

47 377

49 211

3,9%

19

Иваново

Ивановская область

40 294

41 829

3,8%

20

Красноярск

Красноярский край

53 418

55 421

3,7%

21

Химки

Московская область

93 380

96 826

3,7%

22

Казань

Татарстан

77 823

80 636

3,6%

23

Чита

Забайкальский край

61 666

63 892

3,6%

24

Екатеринбург

Свердловская область

70 393

72 913

3,6%

25

Ижевск

Удмуртия

52 081

53 799

3,3%

26

Новосибирск

Новосибирская область

61 711

63 651

3,1%

27

Кострома

Костромская область

45 584

47 010

3,1%

28

Владикавказ

Северная Осетия

39 584

40 733

2,9%

29

Самара

Самарская область

52 825

54 273

2,7%

30

Вологда

Вологодская область

42 880

44 001

2,6%

31

Калуга

Калужская область

48 742

49 985

2,6%

32

Томск

Томская область

54 481

55 773

2,4%

33

Балашиха

Московская область

90 791

92 615

2,0%

34

Тверь

Тверская область

46 712

47 626

2,0%

35

Йошкар-Ола

Марий Эл

37 372

38 074

1,9%

36

Кемерово

Кемеровская область

42 818

43 601

1,8%

37

Чебоксары

Чувашия

43 679

44 400

1,7%

38

Уфа

Башкортостан

65 767

66 832

1,6%

39

Владимир

Владимирская область

40 033

40 650

1,5%

40

Смоленск

Смоленская область

39 262

39 863

1,5%

41

Волгоград

Волгоградская область

45 004

45 673

1,5%

42

Улан-Удэ

Бурятия

51 280

52 002

1,4%

43

Курган

Курганская область

35 761

36 201

1,2%

44

Барнаул

Алтайский край

47 477

48 009

1,1%

45

Ульяновск

Ульяновская область

46 865

47 370

1,1%

46

Оренбург

Оренбургская область

38 943

39 256

0,8%

47

Саратов

Саратовская область

33 581

33 684

0,3%

48

Брянск

Брянская область

33 575

33 675

0,3%

49

Ростов-на-Дону

Ростовская область

52 087

51 994

-0,2%

50

Грозный

Чечня

46 934

46 752

-0,4%

51

Липецк

Липецкая область

43 461

43 199

-0,6%

52

Челябинск

Челябинская область

40 173

39 872

-0,7%

53

Киров

Кировская область

46 775

46 418

-0,8%

54

Омск

Омская область

46 216

45 745

-1,0%

55

Ярославль

Ярославская область

50 408

49 747

-1,3%

56

Калининград

Калининградская область

55 501

54 746

-1,4%

57

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

121 924

120 253

-1,4%

58

Подольск

Московская область

67 245

66 245

-1,5%

59

Хабаровск

Хабаровский край

82 066

80 827

-1,5%

60

Саранск

Мордовия

47 387

46 606

-1,6%

61

Тамбов

Тамбовская область

43 702

42 845

-2,0%

62

Архангельск

Архангельская область

73 799

70 656

-4,3%

63

Махачкала

Дагестан

38 676

36 518

-5,6%

 

 

 

 

 


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