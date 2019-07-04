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ПФР: Завершена досрочная доставка пенсий всем пенсионерам Иркутской области, пострадавшим от наводнения

4 июля 2019

Досрочная доставка пенсий всем пенсионерам Иркутской области, пострадавшим от наводнения, по состоянию на 3 июля завершена в полном объеме. В настоящее время в организации работы Пенсионного фонда в условиях чрезвычайной ситуации принимают участие Председатель Правления ПФР Антон Дроздов, а также руководство Отделения ПФР по Иркутской области и его территориальных органов.

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Пенсионный фонд Российской Федерации с первого дня чрезвычайной ситуации в Иркутской области принимает участие в ликвидации ее последствий в части вопросов пенсионного и социального обеспечения. Так, доставка пенсий за июль 2019 года через почту и другие кредитные организации в подтопленных районах Иркутской области начала осуществляться еще 30 июня.

Кроме того, предприняты все необходимые меры для обеспечения максимальной доступности банкоматов и информирования пенсионеров о способах  получения денежных средств.

Напомним, что во всех штабах по ликвидации чрезвычайной ситуации и пунктах временного размещения граждан организован прием граждан сотрудниками территориальных органов ПФР Иркутской области по вопросам выплаты пенсий и восстановления документов. На данный момент восстановлено и выдано 96 справок о размере пенсии и 5 свидетельств обязательного пенсионного страхования. Также из выплатных дел Фонда выданы копии паспортов 23 пострадавшим пенсионерам.

 


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