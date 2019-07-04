«Интерес к ипотеке сохраняется, но ажиотаж спал». Банкиры рассказали, что ждать от рынка до конца 2019 года

Рост ставок, который начался осенью 2018 года, негативно отразился на рынке ипотеки. Жилищные кредиты оказались самыми чувствительными к действиям ЦБ. Впервые с начала ипотечного бума 2017–2018 гг. произошло замедление выдач: за четыре месяца 2019 года в Иркутской области было выдано на 16% меньше кредитов. В чем причина падения? Только ли в повышении ставки? Об этом SIA.RU рассказали банкиры.

На сколько упали?

По данным ЦБ Иркутской области за январь-апрель 2019 в Иркутской области выдано 6192 ипотечных кредитов. Это ниже уровня прошло года на 16%, когда было выдано 7386 кредитов.

Замедление выдачи ипотеки подтвердили практически во всех банках. Пресс-служба Байкальского банка Сбербанка сообщила, что объемы выдачи ипотечных кредитов в Иркутской области за пять месяцев 2019 года просели на 18% (или -1,8 млрд. руб.). В Иркутском филиале Россельхозбанка оценили снижение по итогам 1 квартала 2019 года в среднем в 2,5 раза. Снизились объемы выдачи ипотечных кредитов и в Райффайзенбанке в Сибири.

Тем не менее, некоторым банкам удалось продемонстрировать небольшой, но рост. Так за 5 месяцев текущего года ВТБ в Иркутской области выдал свыше 1,5 тысяч ипотечных кредитов, что на 4% больше, чем за этот же период прошлого года. Банк объяснил это совершенствованием продуктовой линейки и активным участием во всех госпрограммах субсидирования кредитных ставок.

Почему упали?

Повышение ключевой ставки с осени 2018 года стало основной, но не единственной причиной падения объемов ипотеки, считают банкиры.

Управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев назвал дополнительно четыре причины, которые повлияли на замедление ипотечного сегмента в 2019 году. Во-первых, снижение реальных доходов населения, во-вторых, эффект высокой базы 2018 года. Напомним, что среднегодовой темп роста в 2018 году составил порядка 23%, а в Иркутской области рынок ипотеки вырос на 41%, было выдано рекордные 44,4 млрд. рублей. В-третьих, продолжает Владимир Чернышев, возможный негативный эффект для ипотеки на первичном рынке жилья может возникнуть из-за внедрения с 1 июля счетов эскроу и новых правил финансирования для застройщиков. В-четвертых, охлаждающий эффект на ипотечный рынок также может оказать повышение ЦБ РФ коэффициента риска по кредитам с относительно низким первоначальным взносом в начале 2019 года.

Эксперты Иркутского филиала Россельхозбанка назвали еще одну причину падения объемов выдачи ипотеки – это снижение покупательской способности на фоне роста цен на недвижимость, как на первичном, так и на вторичном рынке Иркутска. По данным портала REALTY.IRK.RU, за первое полугодие 2019 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Иркутске выросла на 1,2%, а новостройки подорожали более значительно – +6,6%.

«Период рекордно низких ставок длился два года, за это время отложенный спрос 2014-2015 годов был закрыт, – считает Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка. – Многие клиенты, которые планировали покупку квартиры, ее купили, а те, кто хотел рефинансировать свой кредит, уже сделали это. По моему мнению, сегодня ставка по ипотеке остается привлекательной и интерес к продукту сохраняется, но ажиотаж уже спал. Ипотеку оформляют те, кто покупает квартиру, чтобы жить. А потребность в жилье, расширении или смене квартиры у людей будет всегда».

Что дальше?

Но в июне цикл повышения ставок был прерван, 14 июня регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,5% годовых и не исключил дальнейшего понижения ставки до конца года. ЦБ дал сигнал рынку, многие банки оперативно снизили ставки и ждут возвращения спроса в ипотечный сегмент.

«Мы ожидаем, что спрос на ипотечные кредиты во втором полугодии сохранится, – комментирует Ирина Ярыгова. – Обновленная программа ипотеки с господдержкой для семей с двумя детьми и больше даст новый приток рефинансирования. По мнению наших аналитиков, умеренное снижение ключевой ставки возможно в третьем квартале 2019 г. Мы, как и все банки, зависим от ключевой ставки. Если она будет снижаться, то мы будем следовать за ней».

РСХБ также ждет роста объемов выдачи во втором полугодии. «Традиционно в 3-4 квартале рост заявок на ипотеку увеличивается, соответственно растет объем выдачи. В целом, спрос на ипотеку по итогам года примерно останется на уровне 2018 года. Темп роста будет поддерживаться специальными социальными программами, такими как 'Семейная ипотека'», отметили в банке.

Владимир Чернышев отметил, что размер процентной ставки по ипотеке во втором полугодии 2019 года будет зависеть как от размера ключевой ставки ЦБ, так и макроэкономических условий в целом. При этом банк «Открытие» планирует существенно повысить объемы ипотечного кредитования в 2019 году, увеличив свою долю в выдачах и закрепившись в топ-5 ипотечных банков России.