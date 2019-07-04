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В Нижнеудинске дали воду, но употреблять её в качестве питьевой нельзя

4 июля 2019

В Нижнеудинске восстановлена работа городского водозабора. Эта информация была озвучена сегодня утром на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области.

Вода в сетях Нижнеудинска и Нижнеудинского района в настоящее время подается техническая, употреблять ее в качестве питьевой категорически нельзя. Для использования в пищу подходит только бутилированная или артезианская вода.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по г. Нижнеудинску и Нижнеудинскому району введен режим повышенного хлорирования. До особого распоряжения нельзя использовать воду из системы водоснабжения не только для питья, но и для принятия ванн, душа, мытья рук и лица. Для применения воды в бытовых целях её необходимо отстаивать не менее шести часов.

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На период повышенного хлорирования будет продолжен подвоз воды для населения машинами. График подвоза и другая полезная информация для жителей Нижнеудинска и района оперативно публикуется на сайте администрации www.n-udinsk.ru, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Сегодня ведутся работы по восстановлению водоснабжения в городе Тулуне. Для этого собрана временная электрическая схема, идет откачка насосного оборудования, промывка трансформаторных подстанций, подготовка их к запуску. Задача – завтра подать техническую холодную воду в систему водоснабжения Тулуна и обеспечить водоотведение, - подчеркнул председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области Руслан Болотов.


/ СИА /
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