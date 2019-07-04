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Шесть новых плацкартных вагонов пополнили парк ВСЖД

4 июля 2019

Пассажирский парк Восточно-Сибирской железной дороги пополнили шесть новых плацкартных вагонов. Новый подвижной состав будет эксплуатироваться в пригородных поездах на БАМе (участок от Лены до Таксимо).

- Поставки вагонов приурочены к 45-летию Байкало-Амурской магистрали, широкое празднование которого проходит в эти дни на Восточно-Сибирской и Дальневосточных магистралях. Шесть вагонов пришли к нам, еще шесть – на ДВЖД. Это своеобразный подарок ОАО «РЖД» для пассажиров к юбилейной дате – отметил на презентации вагонов заместитель начальника дороги Александр Парщиков.

В вагонах предусмотрены новейшие системы безопасности и связи, а также учтены пожелания пассажиров для обеспечения комфорта в поездке. Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В каждом купе предусмотрена электрическая розетка с напряжением 220В, в служебных отделениях вагона установлены СВЧ-печь и холодильник.

Данные вагоны изготовлены в специальном климатическом исполнении,  они могут эксплуатироваться при температуре наружного воздуха от -45 до +450С.

 

 


/ СИА /
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