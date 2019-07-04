Сбербанк сообщил о кадровых изменениях в руководстве дирекции по развитию экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX (дирекции по развитию экосистемы).

Андрей будет отвечать за комплексное развитие небанковских сервисов в экосистеме Группы Сбербанк, а также за интеграцию ее банковской и небанковской частей.

Марк Завадский, который ранее возглавлял SberX, продолжит сотрудничество со Сбербанком в качестве консультанта.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Развитие экосистемы — один из важнейших приоритетов Группы Сбербанк. SberХ является драйвером развития сервисов экосистемы, а также интегратором ее банковской и небанковской частей, поэтому значение этого подразделения для реализации стратегии Сбербанка трудно переоценить. Желаю Андрею успехов в новой роли и благодарю Марка Завадского за вклад в становление SberХ».

Андрей Ванин окончил Кемеровский государственный университет, получил степень МВА в бизнес-колледже MANCOSA и London Business School. К команде Сбербанка присоединился в 2011 году в должности регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку, а через год возглавил Розничный блок Московского банка в должности заместителя председателя. С июля 2017 года занимал должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка — АО «Деловая среда». В марте 2019 года был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц. На этой позиции за небольшой срок смог выстроить эффективное взаимодействие команд банковского и небанковского бизнесов в сегменте B2B, что заложило основу развития целостной и сбалансированной экосистемы Сбербанка.