В Республике Башкортостан заработало единое платежное решение «Алга» для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте

В Башкирии стало доступно единое платежное решение для оплаты проезда на общественном транспорте: пассажиры могут оплачивать поездки бесконтактными банковскими картами, а также новой единой транспортной картой «Алга».

Ранее на территории Республики Башкортостан на различных маршрутах действовало одновременно несколько разных решений по оплате проезда. Информация по учету совершенных поездок не была систематизирована в едином формате, более того, реализация и пополнение разнообразных транспортных карт осуществлялись в различных пунктах продаж, что было неудобно пассажирам.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»:

«Введение единой платежной среды позволяет всей транспортной системе республики работать в рамках единых правил и тарифов. Прежде всего это удобно пассажирам, у которых не будет возникать вопрос, как оплачивать проезд, передвигаясь по всей территории Башкирии, они смогут выбирать удобный и комфортный для них способ безналичной оплаты».

Первым городом, который опробует на себе единую транспортную систему, станет Уфа. Стоимость каждой поездки при безналичной оплате составляет 20 рублей вместо 25 рублей при оплате наличными.

Оплатить проезд в общественном транспорте на территории Башкирии возможно банковскими картами или мобильными устройствами с технологией NFC (смартфоны, планшеты, часы), а также единой транспортной картой «Алга». Приобрести транспортную карту «Алга» можно в киосках «Уфапечати» и в отделениях «Почты России». Пополнение единой транспортной карты возможно в специальных пунктах продажи и пополнения карт, а также в Сбербанк Онлайн.

Учет и проведение безналичной оплаты в Башкирии осуществляется процессингом АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ». Стоить отметить, что этот же оператор ранее реализовал проект ЕТК «Стрелка» в Московской области, который объединил в одной системе всех перевозчиков в регионе.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

«Решение отвечает современным требованиям в части проведения безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и позволяет пассажирам быстро, удобно и безопасно оплачивать проезд».

К августу 2019 года оплата проезда в рамках единой платежной системы станет доступна более чем на 6000 транспортных средств по всей республике.