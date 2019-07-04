Банк «Солидарность» стал участником международной платежной системы расчетов в китайских юанях CIPS

20 июня 2019 года Банк «Солидарность» стал официальным участником платежной системы CIPS (Cross-Border Interbank Payment System).

CIPS – система международных межбанковских платежей в китайских юанях, целью которой является создание стабильной инфраструктуры для использования китайского юаня в международных расчетах.

Участниками CIPS являются более 840 банков из 90 стран, среди которых около 10 российских банков.

Присоединение к системе CIPS – важнейший шаг по продвижению расчетов в национальных валютах между РФ и КНР, ведущий к снижению зависимости от третьих стран в области международных расчетов.

Участие в системе позволит Банку «Солидарность» увеличить время для приема платежей в юанях, что позволит клиентам проводить расчеты со своими контрагентами день в день. При обработке платежей посредством системы CIPS также сокращается время на обработку платежей в юанях на территории Китая, что способствует ускорению расчетов и улучшению качества предоставляемых клиентам услуг.