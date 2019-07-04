Максим Любомудров назначен заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначен Любомудров Максим Германович.

Максим Германович окончил Московский Государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения».

До прихода в банк руководил направлением по обслуживанию банков и компаний финансового сектора СНГ в Представительстве компании «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» в должности партнера.

С 2016 года занимал должность заместителя генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») и курировал оказание кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП в рамках Национальной Гарантийной Системы.

На новой должности Максим Любомудров будет курировать развитие корпоративного блока РСХБ в сегменте микро, малого и среднего бизнеса.