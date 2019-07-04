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В Иркутске объявлена акция по сбору вещей для детей из пострадавших территорий, которые направляются в лагеря

4 июля 2019

Акция по сбору детских вещей «Поможем детям вместе» объявлена в Иркутске. Ее цель – собрать для детей из семей города Тулуна, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Нижнеудинского районов, пострадавших в результате стихийного бедствия, вещи для отдыха в детских оздоровительных лагерях. Организаторы -- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области и управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

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- Все центры по сбору гуманитарной помощи в территориях имеют необходимое количество вещей и обуви. Сейчас мы собираем вещи только для детей. Это адресная помощь. Детям необходимы: новая летняя одежда на возраст от 7 до 16 лет (ветровки, брюки, спортивные костюмы, шорты, футболки, носки, нижнее белье, платья), летняя обувь (тапочки, сандалии, босоножки, резиновые сапоги, кроссовки), предметы личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста и щетка, полотенце, туалетная бумага), - отметила начальник управления по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

Она подчеркнула, что желательно скомплектовать отдельно каждый вид одежды и обуви, указав рост, размер, мальчик/девочка.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, сбор вещей будет осуществляться с 4 по 15 июля в будние дни -- с 10 до 19 часов, по субботам   -- с 10 до 15 часов в ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО»  по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (район стадиона «Труд», с левой стороны).

Контактная информация: (3952)202142, 202141


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