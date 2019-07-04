Бизнесу, пострадавшему от наводнения в Иркутской области, обещана господдержка

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Иркутской области Корпорация развития, Агентство инвестиционного развития, Фонд микрокредитования Иркутской области, Иркутский областной Гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства и министерство экономического развития региона разрабатывают комплекс мер для оказания поддержки предпринимателям пострадавших от паводка территорий из-за дождевых паводков.

Предприниматели смогут получить консультацию по мерам поддержки по телефону министерства экономического развития Иркутской области 8 (3952) 28-66-65.

Фонд микрокредитования Иркутской области проводит работу по предоставлению отсрочки действующим заёмщикам из пострадавших районов, срок такой отсрочки до шести месяцев, возможно изменение иных условий договора, которые рассматриваются индивидуально. В чрезвычайных ситуациях определен порядок действий, установлен список необходимых документов. Кроме обычного списка от предпринимателей необходимы документы, подтверждающие факт признания их пострадавшими в результате стихи. Это документы, подтверждающие, что принадлежащее на праве собственности Заявителю имущество пострадало (справки, акты, заключения - выданные органами местного самоуправления, МЧС РФ и другими ведомствами). Поскольку в данной ситуации документы СМСП на юридическое лицо, на ИП, на имущество могут быть утеряны или утрачены, проводится работа по подбору вариантов для упрощенного порядка предоставления микрозайма, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Представители всех институтов развития посетят пострадавшие территории для оказания консультативной и иной помощи. Кроме того, рассматриваются разные возможности по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Для проработки возможных мер поддержки министерство экономического развития подготовило письмо в Фонд развития моногородов. Также в рамках социального партнерства готовится обращение к производителям бытовой техники, в том числе и зарубежным, с просьбой безвозмездно передать необходимую технику жителям пострадавших территорий.