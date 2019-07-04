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В центре Иркутска благоустроят 43 дворовые территории

4 июля 2019

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Правобережного округа Иркутска начато благоустройство 13 дворов. В этом году будет отремонтировано 43 дворовых территории многоквартирных жилых домов, при этом в 18 дворах выполнят комплексное благоустройство. Об этом сообщила глава округа Надежда Лебедева.

– Жителям, в первую очередь, важны внутридворовые проезды, пешеходные тротуары и парковки, далее идет освещение территории, устройство детских и спортивных площадок, озеленение и посадка деревьев. Мы привлекаем специалистов – архитекторов, которые творчески подходят к проектированию каждой территории , – отметила Надежда Лебедева.

Сегодня завершается благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Степана Разина, 24, переулок Угольный, 72, 74, 76а, 76, ул. Щедрина, 40, ул. Петрова, 56а, 60, ул. Фридриха Энгельса, 5, ул. Декабрьских Событий, 85, ул.Канадзавы, 1, ул. Советская, 121а, 123, сообщает пресс-служба мэрии.


/ СИА /
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