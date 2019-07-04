МЧС: Уровень на реке Иркут поднимется до критических отметок в ближайшие сутки

По информации иркутских метеорологов, 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши до отметок 430-480 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, на реке Китой в районе села Китой до отметок 150-200 сантиметров при критической отметке 475 сантиметров, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 250-280 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров.

На реке Белой в районе села Мишелевка ожидаемый уровень воды 280 - 320 сантиметров при критической отметке 680 сантиметров.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.