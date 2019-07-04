ИЭСК: В зоне затопления энергоснабжение восстановлено в 24 населенных пунктах, в 9 пунктах электричества нет

Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) продолжают восстановительные работы в пострадавших от паводка районах Иркутской области. К настоящему моменту в зоне ответственности компании восстановлено энергоснабжение 5111 потребителей в 24 населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления, сообщает пресс-служба ИЭСК.

За прошедшие сутки энергетики Иркутской электросетевой компании ввели в работу три линии электропередач: ВЛ - 35 «Азейская-Центральная» «А», ВЛ-35 «Азейская-Центральная» "В", ВЛ-10 «Костино-Зенцово».

В результате аварийных работ специалисты ИЭСК на сегодня восстановили энергоснабжение 5111 человек в 24 населенных пунктах Приангарья. Подключены к электросетям жители Тулунского района (пос. Инокентьевский, Красноозерский, дер. Нижний Манут, дер.Евдокимово, дер. Казакова, дер. Паберега, пос. Октябрьский-2), Чунского района (дер.Мухино, с.Баянда, с.Баер, дер. Паренда, дер.Тахтамай, пос. Новочунка, пос. Приудинск), Нижнеудинского района (с.Черемшанка, дер.Зенцова, с.Широково, пос.Вознесенский).

Без энергоснабжения в зоне ответственности ИЭСК остаются 1122 человека в 9 населенных пунктах Нижнеудинского, Тулунского, Чунского районов, пострадавших от водной стихии.

Энергетики работают в тех местах, куда удается добраться, несмотря на поврежденные и затопленные пути. В восстановительных работах задействовано 8 бригад, 28 человек, 6 единиц спецтехники, в резерве 3 дополнительные бригады. Специалисты осматривают поврежденные трансформаторные подстанции, высоковольтные линии, опоры и другое оборудование.