МЧС: Пилотам вертолетов Ми-8, работающих в зоне ЧС, мешают беспилотники

В Иркутской области на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 7 вертолетов Ми-8 МЧС России, Министерства обороны, Иркутского областного центра медицины катастроф. В последнее время пилоты неоднократно сообщают об опасном сближении воздушных судов с беспилотными летательными аппаратами, которые используют как представители средств массовой информации и блогеры, работающие в зоне ЧС, так и прибывающие на место добровольцы и волонтеры, сообщает 4 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области.

«Вертолеты фактически непрерывно выполняют рейсы, развозя гуманитарную помощь по районам, доставляя туда специалистов различных ведомств, эвакуируя граждан с подтопленных территорий. И дроны - а мы только в Тулуне насчитали порядка 10 беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух, - представляют серьезную опасность для авиации. Командиры воздушных судов неоднократно сообщали о замеченных рядом летающих устройствах и направляли технику в облет. Концентрация беспилотных летательных аппаратов создала вполне очевидную угрозу воздушному движению», - сообщил Валентин Нелюбов, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области.

МЧС настоятельно рекомендует владельцам беспилотных летательных аппаратов отказаться от их применения в зоне чрезвычайной ситуации, так как это создает предпосылки к авиапроисшествиям.