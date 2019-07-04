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Сбербанк открыл горячую линию по урегулированию задолженности по кредитам для клиентов, пострадавших от паводков в Иркутской области

4 июля 2019

Сбербанк открыл горячую линию по вопросам урегулирования задолженности по кредитам для клиентов, пострадавших от паводков в Иркутской области. Телефон 8 800 2000 198. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

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Напомним, что 3 июля сообщалось, что Губернатор Иркутской области Сергей Левченко достиг договорённости с руководителями Сбербанка и ВТБ  освободить пострадавших от паводка жителей от штрафов по просроченным кредитам. Списки людей, написавших заявления, будут ежедневно передаваться в кредитные организации.


/ СИА /
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