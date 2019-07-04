Иркутскэнергосбыт и Иркутская электросетевая компания запускают проект «Свет38»

Иркутской энергосбытовой компанией и Иркутской электросетевой компанией в социальных сетях дан старт проекту информирования потребителей о работе электрических сетей в регионе - Свет38. Страница создана в четырех популярных в Приангарье социальных сетях – Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники и во Вконтакте. Тандем специалистов двух организаций поможет предоставлять оперативную информацию, отвечать на вопросы населения, а также объяснять причины и последствия тех или иных событий, касающихся потребления электрической энергии.

Компании надеются, что ресурс социальных сетей поможет создать прямую и оперативную коммуникацию с потребителями - необходимая информация будет приходить к ним быстрее, а компаниям Свет38 позволит выявить проблемные точки и повысить качество обслуживания.

Произведенная энергия ГЭС и ТЭЦ поступает в магистральные сети ИЭСК, а затем распределяется сетями меньшего напряжения и приходит к потребителю. Сегодня протяженность электрических сетей ИЭСК в Иркутской области составляет более 42 тысяч километров, суммарная мощность подстанций - 28 567 МВА. Ежегодно ИЭСК передает порядка 47 млрд Квт*ч, проводит ремонты подстанций, сетей, подстанций и трансформаторов.

Иркутскэнергосбыт является гарантирующим поставщиком электрической энергии и непосредственно взаимодействует со всеми потребителями энергоресурса в Приангарье и заключает договоры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Сегодня количество потребителей превысило 1,03 млн. – столько зарегистрировано лицевых счетов, Иркутскэнергосбыт в год принимает порядка 8000 заявок на подключение.

Евгений Новиков, генеральный директор ОАО «ИЭСК»:

«Сегодня компания обеспечивает электроснабжение почти всей Иркутской области, реализовывает проекты, направленные на улучшение качества жизни людей - возводятся новые объекты, регулярно ведется ремонт действующих сетей. Кроме оперативной информации, пользователи социальных сетей – подписчики Свет38, - смогут узнать об эффективности от реализации инвестиционных программ, получить полезную информацию. Не останется без внимания вопрос безопасного использованию электроэнергии как в квартире, так и вблизи сетевых объектов на улицах городов, или загородных линий электропередачи и подстанций».

Алексей Хвостов, директор ООО «Иркутскэнергосбыт»:

«Свет38 создан, чтобы сократить разрыв между потребителем и гарантирующим поставщиком. Социальные сети в современном мире – это не только способ общения людей друг с другом, но и возможность компаниям продемонстрировать свою открытость для клиентов, наладить с ними прямой диалог, результатом которого станет улучшение качества обслуживания. Свет38 для жителей Приангарья - это возможность получать максимум актуальной и полезной информации».

Присоединяйтесь к Свет38, чтобы быть в курсе электросетевых событий в Приангарье в социальных сетях:

https://www.instagram.com/svetpriangaria/?igshid=1wi2

https://ok.ru/group/56038235439217/topics

https://www.facebook.com/Свет38-471410263399409/

https://vk.com/public182787861