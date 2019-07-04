Оценочные комиссии обследовали 1061 дом, пострадавший от паводка

Специалисты оценочной комиссии обследовали 1061 дом, пострадавший от паводка, составили акты, готовят документы для оформления выплат пострадавшим. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям доложил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

В пострадавших муниципальных образованиях работает 48 комиссий по оценке ущерба. В их составы входят специалисты разных ведомств, в том числе регионального министерства строительства, служб государственного жилищного и строительного надзоров Иркутской области, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Фонда капитального ремонта, министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства сельского хозяйства. Они ведут подомовой обход пострадавших территорий и готовят документы для оформления сразу трёх выплат.

Первая – это компенсация за утраченные предметы первой необходимости. В их число входят: холодильник, плита, мебель. При частичной утрате пострадавшим выплатят 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей.

Вторая – компенсация за утраченное жильё. Специалисты решат, возможно ли его восстановить, если нет, то пострадавшим гражданам будут предлагать на выбор несколько вариантов. Это выдача сертификатов, покупка на вторичном рынке, покупка нового жилья, предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов.

Третья – компенсация за ущерб, нанесённый личным подсобным хозяйствам.

- Для того чтобы ускорить работу по оценке утраты жилья там, где домов больше нет в принципе, я предлагаю сразу составлять акты. Не надо ехать на каждый адрес, сразу составляйте акт, собирайте комиссию, знакомьте людей с документами, - сказал первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Компенсации будут сделаны с участием средств из федерального бюджета. В данный момент продолжается выплата единовременной материальной помощи. Её размер составляет 10 тысяч рублей. По данным на утро 4 июля, средства получили 12371 человек. Ещё 3932 пострадавших получат средства сегодня, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.