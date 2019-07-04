Детей из Тулуна сегодня отправили в оздоровительные лагеря «Восток» и «Галактика»

Детей из затопленных территорий Приангарья отправляют в загородные лагеря. Поручение организовать детский отдых дал Президент РФ Владимир Путин Губернатору Иркутской области Сергею Левченко на совещании 30 июня в Братске.

Для перевозки задействованы школьные автобусы из образовательных организаций Братска и Братского района, Куйтуна, Зимы и Зиминского района, Свирска. Из Тулуна в лагерь «Восток» в Усольском районе и в лагерь «Галактика» в Ангарском районе сегодня отправили 145 детей.

- Составлен график отправки, отвозить ребят мы будем ежедневно со всех муниципалитетов зоны затопления. На сегодняшний день в списках 1035 детей, которые выразили желание поехать на отдых. Отправка осуществляется только после вакцинации. На отдыхе дети будут находиться до тех пор, пока территории не приведут в порядок, - отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, в приеме ребят будут задействованы также лагеря Братского района, более 300 человек примут всероссийские детские центры «Смена», «Орлёнок» и «Океан», подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации.